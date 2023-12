Frontale fra due auto. Fratello e sorella di 11 e 14 anni lottano per la vita

Lottano per la vita un ragazzino di 11 anni e la sorella 14enne, in gravissime condizioni dopo il terribile incidente stradale avvenuto nella serata di domenica a Bagno. Lui è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Mentre lei è stata portata all’ospedale di Baggiovara (Modena) dove si trova in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

Erano passate da poco le 21 quando in via Nello Lasagni – all’incrocio con via Paolo Monzani, all’altezza di Corticella e a pochi chilometri dalle porte di Arceto – è avvenuto lo schianto frontale fra due auto. Nella prima, una Fiat 500, viaggiava una famiglia residente a Casalgrande composta da quattro persone (il padre al volante, la mamma seduta davanti e i due figli dietro) che stava tornando a casa dal Mapei Stadium dove avevano assistito alla partita di calcio fra Sassuolo e Roma (quest’ultima, squadra per la quale il papà è tifoso sfegatato, una passione che ha trasmesso a tutta la famiglia). Nella seconda, una Mercedes, vi era un 19enne da solo.

La peggio è andata ai due figli giovanissimi che da subito sono apparsi in condizioni critiche: il maschio è a Parma, mentre la femmina è all’ospedale di Bagggiovara. Nello stesso nosocomio modenese è ricoverato anche il padre 42enne, con una prognosi di quaranta giorni nel reparto di medicina d’urgenza. La madre quarantenne si trova invece all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio (stando ai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita) così come il giovane conducente dell’altra vettura che ha riportato solo lievi ferite.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente (da capire anche le eventuali responsabilità, stando ai primi rilievi la causa potrebbe essere stata una mancata precedenza con una svolta troppo avventata da via Monzani) sono state affidate alla polizia municipale reggiana. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco – oltre al personale sanitario arrivato sul posto con cinque ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso – che hanno liberato dall’abitacolo i due ragazzini rimasti incastrati.