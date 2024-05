Frontale in curva fra due auto. Grave una diciannovenne

Schianto frontale fra due auto, ieri mattina all’alba: quattro persone ferite. Coinvolti giovanissimi. è accaduto alle 5.40 in via Freddi, a San Bartolomeo, frazione di Reggio Emilia. Lo schianto si è verificato, per cause ancora da chiarire, in corrispondenza di una curva: probabilmente uno dei due veicoli ha invaso la corsia dell’opposto senso di marcia.

Quattro i ragazzi in ospedale: la più grave, una giovane di 19 anni, è stata ricoverata in ortopedia, mentre un’altra persona coinvolta nello schianto è stata soccorsa e portata in ospedale in condizioni giudicate di media gravità. Gli altri due sono rimasti feriti solo in modo lieve.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere la ragazza. è intervenuta anche la polizia locale, per i rilievi del caso.