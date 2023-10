Frontale in galleria: 25enne in Rianimazione

Scontro frontale tra due auto nella galleria del Seminario, feriti i due conducenti di cui uno particolarmente grave, si tratta di una donna 25enne estratta dall’auto dai vigili del fuoco di Castelnovo Monti e portata all’ospedale di Parma dall’elicottero. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 17 lungo la Statale 63 all’interno della galleria del Seminario, lato nord, nel comune di Carpineti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelnovo Monti, la polizia locale e i sanitari della Croce Rossa di Carpineti. Per procedere all’intervento di soccorso è stata chiusa la galleria e dirottato il transito veicolare sul vecchio percorso diretto a Casina e Marola. Lo scontro frontale è avvenuto fra una Opel condotta da una 25enne di Casina e una Tiguan condotta da un 61enne reggiano. A seguito del violentissimo impatto entrambi i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti. In particolare la donna alla guida della Open che, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto ed è stata estratta dai vigili del fuoco di Castelnovo Monti, riportava un trauma serio. La 25enne è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per gli interventi del caso. L’uomo, è stato portato con l’ambulanza della Croce Rossa locale all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per controlli e conseguenti interventi. Le cause del grave incidente nella galleria del Seminario, e non è la prima volta che accade, sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Castelnovo Monti, intervenuti per procedere ai rilievi di legge, coadiuvati dalla pattuglia della Polizia locale impegnata nella gestione del traffico, a quell’ora molto intenso soprattutto in direzione sud per il rientro dei pendolari giornalieri diretti ai comuni dell’Appennino.

Settimo Baisi