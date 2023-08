Frontale in montagna Dopo una semicurva finisce con la moto sul parabrezza di un’auto

Un grave incidente è avvenuto ieri poco prima di mezzogiorno lungo la strada provinciale sp9 Villa Minozzo-Febbio: in località Case Zobbi, poco oltre Villa capoluogo, una moto si è scontrata con con un’autovettura e, come sempre accade in questi casi, la peggio è toccata al centauro, portato in elicottero all’ospedale di Parma in condizioni piuttosto gravi.

Il motociclista, un 46enne residente a Vogno di Toano, stava percorrendo la provinciale sp9 in sella alla sua Yamaha AR 1, quando, nell’affrontare una semicurva, si è scontrato frontalmente con una Volskwagen Tiguan, guidata da un uomo, uscito pressoché illeso.

Le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità delle persone coinvolte sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell’Unione Comuni Appennino intervenuti sul posto per gli accertamenti legati all’esatta dinamica dell’incidente e i rilievi di legge (tutt’ora in corso). Ma a quell’ora il traffico era molto intenso in quella zona.

Le condizioni del centauro, che nel violento impatto è volato contro il parabrezza dell’auto, sono subito apparse alquanto serie e alcuni passanti nei pressi di Case Zobbi, hanno provveduto ad allertare la centrale del 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo e l’auto-medica.

Viste le condizioni del motociclista, è stato attivato anche l’EliParma che poco dopo è atterrato al vicino campo sportivo di Villa Minozzo. Prestate le prime cure sul posto, il 45enne è stato trasferito in ambulanza e, dopo il rendez-vous con l’elicottero, il centauro è stato trasferito con lo stesso velivolo all’ospedale Maggiore di Parma per maggiori accertamenti sul trauma subito nello scontro e interventi del caso.

Settimo Baisi