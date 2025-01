Frontale sul rettilineo. Due feriti, gravi traumi

Solo nella tarda serata di martedì è stato possibile riaprire al traffico il tratto di Cispadana teatro del violento schianto fra due auto, avvenuto poco dopo le 20 in un tratto rettilineo di strada, al confine tra Boretto e Pieve Saliceto di Gualtieri. I due feriti hanno riportato traumi gravi, ma non risultano in pericolo di vita.

Si tratta del diciottenne F.P., residente a Carpi – rimasto incastrato nell’abitacolo di una Citroen C3, liberato dai vigili del fuoco e poi trasportato al Maggiore di Parma con l’elisoccorso di Bologna – e del 44enne A.D.F., residente a Viadana di Mantova, alla guida di una Opel Corsa, pure lui ricoverato al Maggiore, trasportato in ospedale in ambulanza. Il giovane stava tornando a casa dopo aver svolto un allenamento sportivo nel Parmense, mentre il 44enne stava rincasando dopo il turno di lavoro, in un’azienda di Guastalla. Sul posto anche i familiari dei due feriti, per sincerarsi sulle loro condizioni. Sono sempre rimasti coscienti, pur se con traumi piuttosto seri dovuti al violento impatto frontale. Sul posto i soccorsi in forze con due ambulanze, automedica, autoinfermiestica, vigili del fuoco, elisoccorso e carabinieri.

Antonio Lecci