Frontale tra auto. Due i feriti, grave un 18enne

Schianto nella notte a Quattro Castella: due veicoli si sono scontrati frontalmente, ad avere la peggio è stato un 18enne alla guida di una delle due auto. Il giovane è stato portato in codice 3 all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, le sue condizioni a ieri risultavano gravi. Sulla dinamica indagano i carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di ieri notte. I carabinieri della stazione di Quattro Castella sono intervenuti in via Turati, nella frazione di Puianello, per i rilievi di un incidente stradale con collisione frontale.

Secondo i primi accertamenti, i veicoli coinvolti sarebbero in tutto tre. Il 18enne, residente a Quattro Castella, si trovava al volante di una Volkswagen Golf. All’arrivo dei militari il giovane era vigile ed è stato affidato ai sanitari del 118 per essere trasportato all’ospedale cittadino; non c’era nessun altro a bordo con lui. L’altro mezzo coinvolto nel frontale è una Renault Captur, condotta da una 32enne anche lei di Quattro Castella. Anche in questo caso non c’era nessun altro a bordo e la donna è stata soccorsa dal personale del 118 per poi essere portata al Santa Maria Nuova in codice 2 (quindi con ferite più lievi).

La terza auto, una Volvo XC90, era condotta da una 31enne con a bordo due sedicenni (tutti residenti a Quattro Castella); al momento dell’impatto la loro auto stava seguendo la Renault ed è avvenuto un tamponamento. Conducente e passeggeri sono rimasti per fortuna illesi, rientrando presso le rispettive abitazioni. I carabinieri hanno messo in sicurezza l’area, regolato la viabilità e avviato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.