Frontale tra auto e camion. Cispadana, traffico in tilt

Ha occupato la corsia opposta proprio mentre arrivava un camion carico di materiale in cartone. Inevitabile l’impatto, nonostante il tentativo del camionista di sterzare verso destra. L’auto, una Citroen C4, dopo lo scontro è finita a ridosso del fossato, dalla parte opposta. È accaduto verso le 15 di ieri sulla Cispadana, alla periferia di Brescello. Un uomo di origine pakistana, residente a Motteggiana di Mantova, è stato portato in elicottero al Maggiore di Parma, in condizioni molto gravi. Illeso il camionista trentino di 55 anni, portato comunque in ospedale a Guastalla per una visita di controllo. Non si esclude una sbandata per malore o distrazione alla base dello spostamento della C4 sulla corsia opposta.

Notevole il dispiegamento di forze dei soccorsi con le ambulanze di Croce rossa e Croce azzurra, autoinfermieristica, automedica, l’elicottero del 118 di Bologna, i vigili del fuoco di Guastalla che hanno estratto l’automobilista dalla vettura, oltre alla polizia locale per i rilievi tecnici. Evidenti i disagi al traffico: il tratto di strada interessato dallo schianto è stato chiuso: i carabinieri hanno deviato i i veicoli su percorsi alternativi.

Antonio Lecci