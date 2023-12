Frontale tra due auto. Ancora gravissimi i due fratelli di 11 e 14 anni

Restano gravissime purtroppo le condizioni dei due fratellini e della mamma rimasti nell’incidente di Bagno di domenica sera. La famiglia era di ritorno dalla partita di calcio fra Sassuolo e Roma, che al Mapei Stadium quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, c’è stato il frontale tra due auto: a scontrarsi la loro Fiat 500 (la mamma seduta davanti e i figli sui sedili posteriori) e una Mercedes, condotta da un 19enne, che viaggiava da solo. In queste ore, sta lottando per la vita il ferito più piccolo, il bimbo di 11 anni appena, all’ospedale Maggiore di Parma, dove resta ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Critiche sono anche le condizioni della sorella, di 14 anni, ricoverata invece all’ospedale di Baggiovara (Modena), anche lei ancora in terapia intensiva. Nello stesso ospedale si trova anche il padre dei fratellini, di 42 anni, nel reparto di medicina d’urgenza: per lui la prognosi è di 40 giorni.

La mamma è stata invece ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio: le sue condizioni sarebbero molto serie, si trova in Rianimazione.

Il 19enne alla guida dell’altra vettura avrebbe riportato solo ferite lievi.

Il padre dei due fratellini – che era alla guida – è un super tifoso della Roma e la famiglia stava tornando dalla partita dopo aver assistito alla sfida che vedeva la loro squadra del cuore giocarsela con il Sassuolo. Lo schianto tra le due auto è stato violentissimo: i due piccoli sono stati tirati fuori dai vigili del fuoco, dato che erano rimasti incastrati nell’abitacolo. Sono arrivati anche l’elisoccorso, l’automedica e cinque ambulanze.

Erano passate da poco le 21 quando in via Nello Lasagni – all’incrocio con via Paolo Monzani, all’altezza di Corticella e a pochi chilometri dalle porte di Arceto – è avvenuto lo schianto frontale tra le due auto.

È la polizia municipale ad occuparsi dell’incidente: si sta ricostruendo la dinamica per capire cosa sia successo esattamente. Pare che all’origine dell’impatto ci sia una mancata precedenza, ma è ancora tutto da chiarire. Una volta conclusi gli accertamenti, ci saranno anche da stabilire eventuali responsabilità. Ora, però, tutta la comunità resta con il fiato sospeso per questa famiglia che sta lottando per sopravvivere, e spera.