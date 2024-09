Frontale tra due auto: feriti i conducenti

Scontro frontale ieri mattina tra due auto, l’incidente è avvenuto verso attorno alle 10.30 sulla provinciale Sp9, poco prima dell’abitato di Villa Minozzo: feriti i due conducenti, nessuno in pericolo di vita. Le due auto, che viaggiavano in direzione opposta, una Volkswagen Golf condotta da un 60enne, e una Dacia con alla guida una persona della stessa età, nell’affrontare una semicurva si sono scontrate frontalmente. Nonostante l’impatto particolarmente violento, i due non risulterebbero in pericolo di vita. Allertata subito la centrale del 118 che ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Verde di Villa Minozzo e l’elisoccorso di Pavullo. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo di Villa Minozzo e gli agenti della polizia locale dell’Unione che hanno bloccato il traffico per consentire l’intervento di soccorso in sicurezza. Il conducente della Volkswagen, che riportava ferite meno gravi, è stato portato con ambulanza della Croce Verde al Sant’Anna di Castelnovo Monti. Più grave il trauma subito dal conducente della Dacia, il quale, dopo le prime cure sul posto, è stato stabilizzato e trasferito con l’elicottero al Maggiore di Parma. Le dinamiche ed eventuali responsabilità circa le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell’Unione Appennino.

Settimo Baisi