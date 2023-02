L’avvio del processo per l’omicidio di Saman a quasi due anni dalla sua scomparsa "ci mette ancora una volta davanti ai frutti avvelenati del patriarcato". Così dice Federico Amico, presidente della commissione Parità e Diritti in Regione.

"Sbaglia - avverte l’esponente di Emilia-Romagna Coraggiosa - chi strumentalizza questo delitto contro l’Islam. È invece giusto chiedere giustizia, potenziare i servizi sociali, lavorare con le scuole e le comunità. La ricca partecipazione di tante associazioni per costituirsi parte civile nel processo, a partire da Non Da Sola e Non Una Di Meno, testimonia come solo una presa di coscienza collettiva può far sì che un giorno questi assassinii non siano più".