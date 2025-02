"Fu lui il mandante dell’incendio". Sei auto distrutte, il pm: 24 mesi

Due anni di condanna. È la richiesta della Procura per un 51enne a processo con rito ordinario, accusato di essere il mandante dell’incendio di auto avvenuto nella notte del 9 novembre 2021 in via Filippo Re. Davanti al giudice Francesca Piergallini, in passato l’esecutore materiale, un 58enne che ha già patteggiato la pena, ha riferito che il movente fu una vendetta a sfondo passionale e che agì su incarico del 51enne, difeso dall’avvocato Gianluca Vinci.

L’obiettivo di chi agì era una Bmw, ma i danni collaterali furono ingenti, perché furono avvolti dalle fiamme anche una Mitsubishi e una Nissan parcheggiate davanti e dietro la Bmw. Anche altre tre macchine, tra cui una Hyundai Tucson e un’Opel parcheggiate sull’altro lato, più un’utilitaria, si ritrovarono la fiancata sciolta dal calore. Le telecamere immortalarono un individuo travisato e con il capo coperto da un cappuccio, mentre appoggiava una ‘busta’ di benzina sotto la Bmw.

"Diedi fuoco alla centralina della macchina su incarico del 51enne, che però mi aveva detto solo di rompere un vetro. Appiccai le fiamme alla centralina non pensavo che si sarebbe intaccata l’intera macchina - ha raccontato l’uomo che ha patteggiato -. Il 51enne mi spiegò che il proprietario dell’auto mise incinta la sua compagna: faceva l’amicone e poi lo pugnalò alle spalle". Sia quest’ultimo, sia la ex, sia altri che, pur non essendo bersagli diretti, si sono ritrovati la macchina rovinata, si sono costituiti parte civile.

L’avvocato Vinci martedì ha chiesto l’assoluzione per il 51enne: "Il colpevole è il 58enne che diede fuoco di propria iniziativa, rompendo ogni intesa col mio assistito. Ha così integrato un reato contro la pubblica incolumità, coinvolgendo sei auto; anziché un reato contro il patrimonio dell’ex amico". Nella prossima udienza previste repliche e sentenza.

