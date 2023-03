"Fu solo un battibecco" Piccolo si sente sotto tiro

"Ma come...un’intimidazione in tribunale? Davanti a tutti? Registrata?".

L’avvocato Antonio Piccolo, crotonese, classe ’55, non si perde d’animo. Il tono è sarcastico, "L’accusa nei miei confronti mi sembra fantastica", dice. Poi: "Se ci sarà da affrontare un processo, lo affronterò con dignità. Faccio questa professione da 42 anni".

Il legale che tutela i Grande Aracri riduce quelle che a tutti suonarono come pesanti allusioni a "un battibecco. Ci siamo scontrati ad audizione finita. Le domande? Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Io la sua nuova identità neanche la conoscevo. Lui mi ha definito mafioso e io gli ho chiesto il nome per poter procedere nei suoi confronti per calunnia".

Piccolo – conosciuto nella città felsinea anche per essere il difensore di Alberto Savi, il più giovane dei fratelli che si macchiarono dei crimini della ’Uno Bianca’ – parla di "livore".

Cioé, la procura lo vorrebbe mandare a processo per una vecchia questione. Nel maggio del 2021 l’avvocato chiese l’esonero della pm Beatrice Ronchi – il magistrato che con grande professionalità e abnegazione ha mandato avanti le inchieste più scottanti sulla ’ndrangheta in Emilia – perché non avrebbe dato seguito ad una denuncia: quella, per estorsione, presentata da Domenico Oppido (tutelato proprio da Piccolo) nei confronti di Antonio Valerio.

"Doveva essere esercitata l’azione penale nei confronti di Valerio", disse allora Piccolo. Perciò, "per motivi di costituzionalità", l’avvocato sollevò il caso nei confronti della Ronchi. Di fatto, la sua protesta non sortì alcun effetto.

"Era solo una questione di civiltà giuridica", spiega oggi l’avvocato. Che quando parla di "livore" della Procura lascia intendere un sottinteso che si potrebbe tradurre così: ho rotto le scatole, oggi me la fanno pagare.

a.fio.