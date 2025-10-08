Fu sorpreso a rubare al ristobar ‘Malvy’: condannato a un anno e 8 mesi

È stato condannato per furto dal giudice Francesca Piergallini a 1 anno e 8 mesi con rito abbreviato il 38enne che era stato sorpreso tra l’8 il 9 settembre, intorno alle 4, dentro il ‘Malvy’ cafè ristobar in via Gramsci. Quella notte gli agenti delle volanti avevano notato i vetri infranti di una finestra e, all’interno, la sagoma di un uomo. A quel punto i poliziotti si erano avvicinati trovando per terra un crick, risultato rubato da un’auto nel parcheggio limitrofo. Poi sono entrati nel locale dove hanno trovato un uomo sdraiato per terra, con in mano un cacciavite, che tentava di nascondersi. Il 38enne ghanese Ibrahim Munkaila, senza fissa dimora e con precedenti, era stato arrestato per furto aggravato in concorso con ignoti: si sarebbe impossessato di 200 euro e di un modem wifi. Il giudice Francesca Piergallini aveva convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere, ravvisando il pericolo di reiterazione e la mancanza di un domicilio fisso (lui viveva in stazione). Ieri durante la prosecuzione della direttissima il pm ha chiesto 2 anni e 400 euro di multa. L’avvocato difensore Rossella Zagni ha domandato l’assoluzione perché non riteneva provato il concorso nel reato, trovato senza refurtiva se non tre monete albanesi. Durante l’udienza di convalida dell’arresto lui aveva riferito di essersi infilato sotto la saracinesca: "Volevo prendere una brioche da mangiare. Poi è scattato l’allarme e sono rimasto dentro".

E di aver seguito altri due uomini in bici - solo di uno ha detto di sapere il nome - che a suo dire erano entrati rompendo il vetro e poi erano usciti con due borse. Erano contestate le aggravanti della violenza sulle cose e dell’azione in orario notturno . La difesta si è opposta alla seconda aggravante alla luce di una sentenza delle Sezioni Unite secondo cui non sussiste se il fatto è commesso di notte, ma nel locale c’è la videosorveglianza che permette di attivare subito i vigilantes come in questo caso. "Valuterò un eventuale ricorso in Appello", dichiara l’avvocato Zagni.

al. cod.