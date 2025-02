Fu tentato omicidio, non ’lesioni’. Otto mesi in più ai due condannati

Non furono ‘lesioni’ ma tentato omicidio, come contestato inizialmente dalla procura. E’ quanto stabilito ieri dai giudici della Corte d’Appello nel procedimento contro i due amici Daniele Eugenio Vernucci, 22enne di Sassuolo e Kevin Coppolecchia, 19enne di Castellarano autori della gravissima aggressione ai danni del 21enne modenese Giuseppe Checchia. La notte del 9 ottobre 2022, infatti, all’esterno del Rockville, la vittima fu colpita da un sasso scagliatogli addosso da uno dei rivali e successivamente da un pugno che lo fece rovinare al suolo, privo di sensi. Checchia rimase 17 giorni in coma e si salvò soltanto grazie ad una delicata operazione.

Lo scorso marzo il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto 16 anni di condanna per Vernucci e 9 per Coppolecchia ritenendo che: "La condotta dei due imputati mirava esclusivamente a uccidere". Il collegio dei giudici, però, aveva accolto le richieste avanzate dalla difesa, affidata agli avvocati Roberto Ghini, Valentina Schenetti e Roberta Pasquesi, riqualificando l’accusa in lesioni gravi e condannando entrambi gli imputati a 4 anni, escludendo anche l’aggravante dei futili motivi. La procura aveva presentato ricorso in Appello e ieri la Corte ha riqualificato il reato in tentato omicidio, aumentando la condanna di 8 mesi.

"Una riforma che non sposta di molto la pena, un aumento di soli otto mesi, il che sta significare – afferma l’avvocato degli imputati, Roberto Ghini - che nemmeno la corte d’appello fosse del tutto convinta. Nei prossimi giorni depositeremo richiesta di libertà (sono oltre due anni che sono agli arresti domiciliari) e siamo certi che in Cassazione questa sentenza verrà annullata". Al giovane era stata riconosciuta una provvisionale di 40mila euro (a fronte di una richiesta di 100mila) e il risarcimento danni in sede civile. "Giuseppe non aveva inteso impugnare la sentenza, non ha mai cercato e non cerca alcuna vendetta", sottolinea l’avvocato della parte offesa, Marco Pellegrini. "Tuttavia riteniamo che la sentenza della Corte di Appello abbia ridefinito correttamente il reato in tentato omicidio. Speriamo che presto possano maturare le condizioni per ricevere il risarcimento del danno, confermato dalla Corte".

Valentina Reggiani