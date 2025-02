Fu una sola coltellata sferrata alla cieca a colpire al cuore e uccidere il vicino di casa

Una lite tra condomini ubriachi sfociata in un omicidio. E nelle scorse ore si è chiarito cosa uccise Ilirjan Minaj, 61 anni: una sola coltellata al cuore, dal basso verso l’alto. Un fendente sferrato alla cieca dal 41enne Riccardo Stefani, attraverso il buco nella porta di casa, sfondata a calci da Ilirjan. Il ferito riuscì barcollando a scendere una rampa di scale per chiedere aiuto, ma morì sul pianerottolo in pochi minuti davanti al marito della nipote. Era la notte del 7 giugno 2024; le case popolari di via Fratelli Corradini il teatro della tragedia. Nei giorni scorsi è stata depositata la relazione relativa all’autopsia, redatta dal dottor Fabrizio Zucchi, incaricato dell’analisi dal sostituto procuratore Isabella Chiesi.

Secondo quanto si apprende, la ricostruzione dei fatti attraverso le dichiarazioni di Stefani corrisponde a quando rilevato dal medico legale. E cioè che dopo lo scoppio del litigio al piano terra, Stefani prima tornò nel suo appartamento per armarsi di un appuntito coltello da disosso e poi affrontò l’altro sulle scale, provocandogli un taglio superficiale vicino al collo. Quindi si asserragliò nella propria abitazione all’ultimo piano, dove venne raggiunto da Minaj che si provocò una lesione alla gamba destra sferrando un calcio alla porta (il medico ha rilevato frammenti di legno). Quindi Ilirjan fu attinto dalla coltellata mortale che gli trapassò il torace, provocando una copiosa emorragia, i cui esiti erano ben visibili sul pianerottolo, la porta, i muri ed i gradini. L’ultima lesione, alla testa, la riportò cadendo a terra nell’agonia. Stefani era una persona seguita al Sert e dal Centro di Salute Mentale di Montecchio per problemi di dipendenze (alcol e droga): viveva a Bibbiano con la madre ed era in lista per entrare in una comunità terapeutica. I suoi atteggiamenti avevano infastidito molti vicini, tra cui Minaj che quella sera però aveva bevuto non poco: aveva un tasso alcolemico di 2,09 g/l, tale da far supporre che fosse in uno stato di alterazione psico-fisica. I motivi della lite? Futili, secondo l’ipotesi di reato formulata dal pm Chiesi. Divergono completamente però le valutazioni degli avvocati: Nino Ruffini, che assiste la vedova e la figlia della vittima, ritiene che la relazione confermi l’ipotesi dell’omicidio volontario; i difensori Helmut Bartolini e Stefano Germini pensano che si sia di fronte ad un eccesso di difesa.