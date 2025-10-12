Fuga di gas, disagi a San Rocco di Guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 12 ottobre 2025 - Disagi al traffico, per diverse ore dal pomeriggio di ieri e fino a notte fonda a San Rocco di Guastalla, per la chiusura di via Ponte Pietra Superiore, oltre che della adiacente ferrovia, sulla linea Reggio-Guastalla, a causa della fuoruscita di gas dovuta a un accidentale taglio di una condotta sotterranea, nel corso di manutenzione al fossato laterale. Gli stessi operatori hanno subito segnalato la situazione, quando hanno notato la fuoriuscita di gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento della Bassa per mettere in sicurezza l’area, mentre i tecnici di Ireti hanno provveduto a ripristinare la funzionalità della condotta, senza dover interrompere le forniture di gas alle varie utenze della zona, nonostante la fuoriuscita di quattro atmosfere dalla perdita, in parte limitata da cumuli di terra. L’operazione è durata parecchie ore. Solo poco prima dell’una della notte la situazione è tornata alla normalità. Carabinieri e polizia locale hanno deviato il traffico su percorsi alternativi a causa della chiusura della strada, avvenuta per motivi precauzionali, così come è avvenuto per la vicina ferrovia, con bus sostitutivi da Novellara a Guastalla, vista la presenza della linea elettrificata. Non risultano evacuazioni dalle abitazione della zona.