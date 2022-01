Scandiano (Reggio Emilia), 12 gennaio 2022 – Durante lavori di scavo per il cablaggio della rete della fibra ottica si è verificato un contrattempo che sta provocando parecchio disagio ai cittadini residenti in un quartiere di Scandiano. L’allarme è scattato verso le 14,30 in un quartiere a ridosso del centro abitato della cittadina, composta da quattordici fabbricati, diventati improvvisante “zona rossa”.

Durante lo scavo, infatti, si è verificata una fuga di gas metano, con infiltrazioni negli edifici. Sono state evacuate circa duecento persone per motivi di sicurezza, in attesa di riportare l’area in totale sicurezza. Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con forze dell’ordine e l’allertamento dei soccorsi sanitari per ogni evenienza. Complesse le operazioni di intercettazione del gas poiché si tratta di una rete ad anello di bassa pressione alimentata da più cabine. E’ stato attivato anche il Centro operativo comunale (Coc) per l’assistenza ai cittadini evacuati, nell’eventualità di parecchie ore da trascorrere fuori casa. Sul posto tre squadre del 115, tecnici dell’azienda gas, Protezione civile e tecnici comunali.