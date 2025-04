Fuga di gas, evacuate abitazioni a Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 7 aprile 2025 – Alcune abitazioni del quartiere di via Manzoni, a Correggio, sono state evacuate nel primo pomeriggio a causa di una fuoriuscita di gas da una condotta, che risulta essere stata urtata nel corso di lavori di scavo, che sono in corso con una ruspa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Reggio e da Guastalla per mettere l’area in sicurezza, considerato che la fuoriuscita di gas era evidente, con l’odore che si poteva avvertire anche ad alcune decine di metri di distanza. Sono stati chiamati sul posto anche i tecnici di Ireti per bloccare l’erogazione del gas in attesa di avviare i lavori per riparare la condotta danneggiata. L’area è stata chiusa al traffico dall’intervento di polizia locale a carabinieri. Per motivi precauzionali sono stati evacuati gli edifici situati nella zona, con i cittadini spostati verso un vicino parco, fino a quando si è provveduto al blocco della perdita di gas, con l’intervento avviato da subito con i tecnici di Ireti e i vigili del fuoco.m Evidenti anche i disagi alla circolazione stradale, ovviamente bloccata con transenne su tutto il perimetro dell'area giudicata potenzialmente a rischio.