Fuga di gas in centro: traffico in tilt

Strada chiusa e disagi al traffico, per gran parte del pomeriggio di ieri in via Circondaria a Correggio, a causa di una perdita di gas da una condotta, dopo che già il giorno prima erano stati eseguiti degli interventi. E ieri, di fronte a una copiosa perdita, nei pressi di un rubinetto dell’impianto generale, si è ripresentata l’emergenza, con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco giunti da Guastalla e da Carpi. Le squadre del 115 hanno provveduto a bloccare provvisoriamente la falla, evitando ulteriori fuoriuscite di gas, fino all’arrivo dei tecnici di Ireti, che hanno poi completato la riparazione. Dopo i lavori del giorno prima, era stata prevista la risoluzione del problema per lunedì. Ma la nuova perdita di ieri ha costretto ad anticipare i tempi, facendo avviare da subito la sostituzione della condotta in questione. Evidenti disagi al traffico, con la polizia locale della Pianura reggiana che ha chiuso una parte di via Circondaria per alcune ore, in attesa del completamento dell’intervento dei tecnici di Ireti. Inizialmente, quando era ancora in corso la fuoriuscita di gas, per motivi precauzionali è stata evacuata un’abitazione, quella più vicina al punto della perdita. Ma poco dopo la situazione è tornata in sicurezza, consentendo alle persone di poter rientrare nell’edificio. Pochi giorni fa una perdita di gas si era verificata a San Rocco di Guastalla, in via Ponte Pietra, con una condotta che aveva ceduto durante lavori di manutenzione del fossato con un escavatore.

Antonio Lecci