Fuga di gas sotto un condominio

Potrebbe essere stato un movimento di assestamento del terreno a provocare un piccolo cedimento alla tubatura generale del gas metano a servizio di un condominio sulla circonvallazione di Guastalla. Il forte odore di gas, avvertito pure a diversi metri di distanza, ha fatto richiedere subito l’intervento d’urgenza dei vigili del fuoco del vicino distaccamento, i quali con stracci bagnati hanno limitato la fuoriuscita di gas, in attesa dell’intervento del tecnico di Ireti, che ha poi messo in sicurezza l’area riparando l’avaria e bloccando la fuoriuscita di gas. Per fortuna il problema è stato affrontato e risolto in fretta, in quanto la perdita di gas stava avvenendo ai piedi di un condominio e accanto a una strada di intenso traffico, con presenza pure di numerose abitazioni, linea ferroviaria ed esercizi commerciali.