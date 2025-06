Fuga dopo lo schianto: 69 episodi. Preso l’autista ’pirata’ di via Adua

Rintracciato, identificato e denunciato un uomo accusato di essersi allontanato alla guida di un’autovettura, coinvolta nella tarda serata del 24 maggio scorso in un incidente stradale in via Adua, nel quartiere Santa Croce a Reggio Emilia, in cui è rimasto ferito un pedone. Il conducente della vettura, un quarantanovenne residente in zona, dopo l’incidente ha infatti proseguito la marcia cercando di dileguarsi, senza fermarsi per prestare soccorso al pedone, nonostante il rovinoso impatto potesse far pensare a possibili gravi conseguenze. Grazie alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni e dalle immagini delle telecamere poste nei dintorni del percorso hanno indirizzato immediatamente le pattuglie della polizia locale cittadina su una pista ben precisa, permettendo di ritrovare in poche ore l’auto "pirata", una Ford Focus, abbandonata in un parcheggio poco distante dall’incidente.

Il proprietario del mezzo, rintracciato nei giorni scorsi dagli agenti, è stato invitato a presentarsi agli uffici di polizia locale dove, messo di fronte alle proprie responsabilità, alla fine ha confessato di essere stato alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente. L’uomo non si sarebbe fermato in quanto sprovvisto di patente di guida, perché revocata nel 2023. Dopo le procedure formali prevista in questi casi, è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga da un incidente con danni alle persone. Dall’inizio di quest’anno la polizia locale di Reggio Emilia ha rilevato finora complessivamente 643 incidenti stradali: di questi sono stati 69 che hanno visto altrettanti tentativi di fuga dei conducenti, poi individuati e sanzionati.