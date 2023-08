Fuga e speronamento a Novellara: carabinieri inseguono un indiano

Quando ha visto a distanza il posto di controllo dei carabinieri, ha capito che se l’avessero fermato avrebbe passato dei guai. E così, pur con il rischio di peggiorare la situazione, ha tentato di evitare l’accertamento. Si è fermato, ha fatto inversione di marcia e ha tentato di allontanarsi verso la direzione opposta. Ma è stato inseguito e fermato. E, per nulla soddisfatto dei guai in cui era incappato, ha tentato ancora di fuggire, stavolta speronando la vettura di servizio dei carabinieri.

E’ accaduto il pomeriggio di Ferragosto in via D’Azeglio, alle porte di Novellara, all’ingresso nord della cittadina. Nei guai un cittadino di origine indiana di 29 anni, residente a Correggio, che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, con l’aggiunta di una sanzione di cinquemila euro per aver guidato nonostante la patente revocata.

Della sua condizione irregolare di conducente l’indiano era ben consapevole. Per questo, alla vista dei carabinieri impegnati nel controllo di Ferragosto, ha deciso di tentare di evitare l’accertamento, che avrebbe fatto emergere una situazione a lui sfavorevole. Ma la fuga non è riuscita.

L’inseguimento si è concluso in via Nova, a poche centinaia di metri di distanza dal luogo di partenza, col giovane indiano fermato, denunciato e sanzionato.

