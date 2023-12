Fuga in avanti nel Pd. Parte un appello online per Massari candidato. Mal di pancia nel partito

La prima fuga in avanti nel centrosinistra arriva poco prima di scartare il panettone. E parte da una chat che, passando di cellulare in cellulare, sta diventando un piccolo caso politico. ’Marco Massari sindaco. Sostieni la candidatura online’, si legge in calce al lungo messaggio che i ben informati riconducono a Stefano ’Il tenente’ Salsi. Che poi argomenta così: "Da qualche mese il centrosinistra reggiano si interroga (e si scontra) sulla candidatura migliore per battere il centrodestra. È palese che, innanzitutto, occorra mettere in campo un progetto per il futuro della città dopo l’era ‘Delrio-Vecchi’. I risultati del buon governo della nostra città sono sotto gli occhi di tutti, ma alle forze progressiste, socialdemocratiche, ambientaliste, antifasciste, cattolico democratiche, ora si chiede uno sforzo ulteriore di fronte a problemi inediti che attraversano anche la nostra comunità.

L’aumento dell’insicurezza dei cittadini connessa al disinvestimento sulla sanità pubblica e sulle misure di accoglienza di stranieri e minori non accompagnati, la sottovalutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla gestione del territorio e dell’economia, alla desertificazione del centro storico causata anche dall’inarrestabile dominio dei colossi del commercio online. Tutto ciò chiede a tutti un gesto di responsabilità".

E poi un avvertimento, che è nella testa e nel cuore di tutti gli esponenti dem provinciali: "Ricordiamo che già nel 2019, per la prima volta, a Reggio Emilia siamo andati al ballottaggio contro una candidatura improvvisata e poco credibile (Roberto Salati, attuale coordinatore della Lega; ndr) Questa volta sarà ancora più complicato continuare a garantire un buon governo alla nostra città".

L’appello rompe, di fatto, un fair-play più formale che sostanziale (ribadito anche martedì sera in direzione provinciale) tra le due anime che stanno bisticciando per la candidatura a sindaco del centrosinistra: il gruppo che fa riferimento all’ex sindaco Graziano Delrio e che vede in Massari l’uomo giusto per portare equilibrio nella coalizione, e quello che invece vorrebbe rompere con la tradizione e che sostiene la candidatura di Lanfranco De Franco, attuale assessore della giunta Vecchi.

Evidentemente questo appello online qualche polemica l’ha suscitata. Perché c’è anche un secondo messaggio che gira sulle chat della città, più stizzito e perentorio. E che dice: "In molti mi stanno scrivendo in privato per chiedermi chi sia il mandante di questa sottoscrizione per una candidatura autorevole e unificante. Possibile che non vi rendiate conto che, con i vostri bilancini autoriferiti, coagulo di piccole ambizioni personali, state creando le condizioni per consegnare Reggio Emilia alle destre? Il tasso di opacità attorno alla definizione di un progetto per la città è divenuto francamente inaccettabile agli elettori del centrosinistra che non vivono di (o grazie alla) politica e, ogni giorno, si alzano per portare a casa pranzo e cena". Un vero e proprio sfogo, che sostiene una strategia a favore del nome ’civico’ di Massari, amico d’infanzia di Delrio ma anche più spostato a sinistra dell’ex ministro delle Infrastrutture (famiglia nel Pci e passato nella Fgci, oltre che sostenitore della Schlein alle scorse primarie). Il tutto potrebbe in realtà essere deciso a Roma dalla segretaria Elly Schlein e dal governatore Stefano Bonaccini, che dovrebbero incontrarsi per cercare di far scongiurare le primarie nei capoluoghi emiliani che andranno al voto la prossima primavera.

s.m.