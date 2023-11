Fugge al posto di blocco a Reggiolo. Era senza patente

Reggiolo (Reggio Emilia), 17 novembre 2023 - Dal centro di Reggiolo, da piazza Artioli, ha tentato di fuggire, a bordo di un Porsche Cayenne, per evitare il controllo della polizia locale. Ma, diretto verso il Mantovano, si è ritrovato con il passaggio a livello chiuso e poi in una strada senza uscita. Raggiunto dagli agenti della polizia locale della Bassa, uno straniero residente fuori paese è risultato privo di patente e con il veicolo senza revisione tecnica. E’ stato sanzionato per le infrazioni commesse nella fuga, oltre a vedersi sequestrare l’auto in vista della confisca. E a Poviglio gli agenti hanno fermato un’auto condotta da un cittadino indiano, in possesso di una patente di guida risultata contraffatta. E’ stato denunciato per il documento falso e sanzionato per guida senza patente, con un’ammenda che può arrivare fino a oltre novemila euro. L’auto era inoltre priva di copertura assicurativa. Anche in questo caso è scattato il sequestro amministrativo. E nei prossimi giorni verrà attuato un mirato servizio di accertamento sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini.