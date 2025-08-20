Fugge all’alt e investe un agente, fermato 4 giorni dopo: aveva la patente scaduta, multa da 3.000 euro

Reggio Emilia, 20 agosto 2025 – È fuggito all’alt della polizia locale, investendo un agente. Quattro giorni dopo è stato rintracciato e fermato: aveva la patente scaduta da oltre un anno, nonché di privo sia di assicurazione sia della revisione. L’uomo – un 29enne, cittadino italiano di origini russe residente nel parmense – è stato denunciato alla procura di Reggio Emilia, con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ed è stato inoltre sanzionato con una maxi multa di oltre 3.000 euro per gli illeciti del codice della strada, con conseguente ritiro della patente e sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca.

I fatti risalgono al pomeriggio del 7 agosto quando la polizia locale dell’Unione Colline Matildiche all’altezza della ‘pinetina’ di Vezzano sul Crostolo, intimava l’alt ad un’Audi A3 segnalata dal sistema delle telecamere Ocr perché priva di copertura assicurativa. Ma il conducente, alla vista della paletta, ha accelerato con l’intento di eludere il controllo colpendo un agente che poi dovrà ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso che ha stimato una prognosi di tre giorni.

Immediatamente sono scattate le ricerche del fuggitivo che viaggiava verso Casina, con l’allarme diramato a tutte le forze dell’ordine del territorio. Il conducente è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. Ma grazie all’analisi delle telecamere, gli inquirenti hanno appurato numerosi transiti dell’auto pirata sulla Sp513R nel comune di Vetto. Così, la polizia locale dell’Appennino Reggiano ha predisposto alcuni servizi specifici, anche in borghese, nei pressi del ponte di Buvolo di Vetto.

E quattro giorni dopo, l’11 agosto scorso, l’Audi è stata bloccata con una manovra ‘a tenaglia’ come nei film polizieschi, impedendo qualsiasi tentativo di fuga e fermando il conducente. Che infine è stato portato nell’ufficio di fotosegnalamento della polizia locale a Casina, per effettuare le operazioni di identificazione con l’acquisizione delle impronte dattiloscopiche e i rilievi fotografici, nonché le formalità di rito per la denuncia. Il giovane inoltre era pure recidivo: su di lui, pendeva un fermo fiscale e un ordine di rintraccio da parte dei carabinieri di Palanzano (Parma) per essere scappato da un posto di blocco nel febbraio scorso.