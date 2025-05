Fugge dalle restrizioni, ma lo assolvono

Si è tagliato il braccialetto elettronico ed è scattato l’allarme alla questura: gli agenti sono accorsi nella sua casa in centro storico e lo hanno arrestato giovedì per l’ipotesi di violazione della misura cautelare. Poi, comparso ieri in tribunale per la direttissima, è stato assolto. Lui è un 49enne che figura a processo per aver accusato il padre di pedofilia vergando scritte sui muri della città. Non solo: attraverso messaggi e mail ai familiari e alla cerchia lavorativa, avrebbe anche divulgato la voce che il genitore avesse una liason con la sua ex moglie (cioè l’ex nuora del genitore), da lui ritenuta una pornodiva. Davanti al giudice Luigi Tirone, il 49enne è imputato con rito ordinario per diffamazione e stalking, più altri reati: a inasprire i rapporti, questioni sospese nell’azienda di famiglia e pesanti sospetti che aleggiano in casa da parte del 49enne.

Il genitore ha denunciato il figlio e si è costituito parte civile. Il 49enne, difeso dall’avvocato Gianluca Vinci, è sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Ieri, durante la convalida dell’arresto, il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari, mentre l’avvocato Vinci si è rimesso a giustizia; il giudice Francesco Panchieri lo ha liberato. Lui in aula si è giustificato dicendo che aveva ricevuto una brutta notizia, che si era tagliato il braccialetto perché lo indossava da oltre un anno e in quel momento non sopportava di averlo. È subito stato giudicato per direttissima con l’abbreviato: il pm ha domandato 6 mesi, il giudice lo ha assolto perché non era integrato il reato.

al. cod.