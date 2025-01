Fugge dopo incidente a Rolo, conducente denunciato

Rolo (Reggio Emilia), 28 gennaio 2025 - E’ stato individuato il presunto conducente pirata che non si era fermato dopo un incidente avvenuto giovedì scorso a Rolo, all’incrocio tra via Porto e la Provinciale 46. Gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana, grazie all’analisi del detriti rimasti sulla strada in seguito all’urto tra un’auto e una bicicletta, sono risaliti al tipo di veicolo. E’ stato eseguito un controllo meticoloso dei transiti su quella strada grazie alle telecamere e ai varchi lettura targhe posizionati poco lontano dal luogo dell’incidente. Alla vista di una vettura con anabbagliante anteriore danneggiato ha messo gli agenti sulla giusta pista, risalando così a un uomo residente nel Modenese, nel distretto carpigiano, titolare della vettura, che al momento dell’incidente sarebbe stata in uso a un’altra persona, abitante nella Bassa Reggiana. Alla fine la vettura è stata individuata, con tanto di riparazione di fortuna per cercare di camuffare il danno. Nello schianto era rimasto ferito un giovane operaio di origine straniera, portato in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il conducente dell’auto sarà denunciato per l’omissione di soccorso.