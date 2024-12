Fugge in auto ai controlli della polizia e getta la cocaina dal finestrino: denunciato

Si è concluso con la denuncia di un uomo di origine straniera - per possesso di documento falso, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale - un inseguimento della polizia locale della Pianura Reggiana avvenuto a Correggio. Lo straniero è stato anche sanzionato per guida senza patente, mai conseguita, e per una serie di manovre azzardate durante la fuga in auto. Fermato a un posto di blocco in via per Reggio, lo straniero ha mostrato una patente da subito apparsa sospetta. Quando ha capito che sarebbe stata scoperta l’irregolarità, si è rimesso al volante per fuggire, subito inseguito dagli agenti, gli stessi che hanno dovuto effettuare una manovra d’emergenza quando l’auto in fuga ha invertito la marcia dirigendosi verso di loro. In questa fase è stato notato un oggetto lanciato dal finestrino. Poco dopo la vettura è stata fermata da un’altra pattuglia, permettendo poi di recuperare l’oggetto sospetto, ovvero un pacchetto di sigarette con all’interno della cocaina. Lo straniero è stato portato in Questura a Reggio per l’identificazione, per poi essere denunciato alla magistratura. La droga è stata infine sequestrata.