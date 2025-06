Fugge in scooter all’alt della polizia. Trovato con la cocaina: in manette

Vedendolo sfrecciare ad alta velocità alla guida di uno scooterone, gli agenti delle volanti gli hanno intimato l’alt. Ma il centauro non si è fermato e ha proseguito a tutto gas sulla via Emilia, in direzione Parma. Da quella manovra azzardata e irregolare ne è scaturito un inseguimento, nel primo pomeriggio di sabato, tra il centauro e la pattuglia: quand’è stato bloccato ha aggredito gli agenti ed è stato trovato con 44 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. L’inseguimento si è protratto tra Sant’Ilario e Cella; poi, dopo una decina di minuti, è terminato a Cavriago, in via Martiri del 7 Luglio, dove il giovane, durante l’ennesimo tentativo di seminare gli operatori della polizia di Stato, si è scontrato con la volante, danneggiando la portiera anteriore.

Nonostante tutto, ha proseguito la sua fuga a piedi, interrotta poco dopo, in quanto gli agenti sono riusciti con non poca fatica, a bloccarlo, mentre lui ha sferrato loro calci e pugni. Si tratta di un 21enne italiano, incensurato ma con un altro procedimento in corso, che, a seguito di una perquisizione personale sul posto, veniva trovato in possesso di circa 44 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi, nonché di 675 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il 21enne è stato accompagnato in questura e tratto in arresto per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante ulteriori e specifici controlli, gli agenti hanno anche appurato che era sprovvisto della patente necessaria per guidare lo scooterone: accertata la violazione del Codice della strada, è stato sanzionato. Lo scooter, la sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Il giovane è comparso ieri mattina davanti al giudice Francesco Panchieri per la direttissima. Ha ammesso gli addebiti e ha chiesto scusa, dicendo di essersi comportato così perché spaventato. Ha anche offerto di risarcire, in base alle sue possibilità, il poliziotto rimasto ferito. Il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre l’avvocato difensore Peppino Brugnano ha domandato i domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha accolto la domanda della Procura disponendo il carcere. È stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a luglio.

Alessandra Codeluppi