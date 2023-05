Fugge, ma perde la droga La polizia recupera 70 grammi di hashish

Alla vista delle forze dell’ordine in via Eritrea è scappato attraverso via Ceva e via Monsignor Tondelli, ma durante la fuga ha perso il telefonino e una busta. All’interno vi erano 68,48 grammi di hashish sequestrati dalla polizia (foto) che col reparto prevenzione crimine della questura e la municipale con l’ausilio del cane antidroga proseguono negli incessanti controlli in zona stazione. Durante i servizi sono state controllate 62 persone, 16 veicoli e due esercizi commerciali. Ordine di allontanamento per un 36enne sorpreso a bivaccare sotto i portici di piazzale Marconi.