Fuggono in auto dal posto di blocco

Non è passata inosservata, nella prima serata di ieri, la presenza di almeno quattro o cinque equipaggi dei carabinieri nella zona vicino alla chiesa e al cimitero di Budrio, a Correggio, dove si è concluso un inseguimento in velocità con protagonista una Fiat Panda, il cui conducente non si è fermato a un normale controllo, poco prima a Bagnolo.

Al momento non è chiaro cosa abbia spinto i due uomini a bordo – di origine nordafricana – ad allontanarsi in fretta per evitare l’accertamento.

A Budrio di Correggio l’auto ha concluso la sua corsa, con i due stranieri che hanno tentato di fuggire a piedi. Uno di loro è stato subito fermato dai militari dell’Arma, i quali avevano già circondato la zona, tenendosi in stretto contatto con la centrale operativa del 112, che ha coordinato l’inseguimento, effettuato in sicurezza per evitare incidente. Il tutto in un momento di traffico piuttosto intenso in quella zona.

Lungo il viale nei pressi del cimitero è rimasta ferma la Fiat Panda, con l’uomo fermato portato in caserma per accertamenti. L’altro straniero, nonostante un inseguimento a piedi nei campi, almeno fino a ieri sera risultava essere riuscito a far perdere le proprie tracce. Il veicolo non risultava oggetto di furto.

Non si esclude che la fuga possa essere avvenuta per la presenza di droga o per altri motivi legati all’identità dei soggetti a bordo dell’auto.

Alcuni testimoni avrebbero uditi anche degli spari, forse esplosi in aria per far fermare i fuggiaschi. Non risultano feriti.

