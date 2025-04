Fulcro ai Chiostri. Dieci mostre in San Pietro

I Chiostri di San Pietro tornano, in questa edizione 2025, a essere il fulcro di Fotografia Europea, con dieci mostre – di cui nove al primo piano – che esplorano il tema di questa edizione: ’Avere vent’anni’. Mentre le sette sale del piano terra danno spazio a ’Daido Moriyama: A retrospective’: un progetto a cura del brasiliano Thyago Nogueira dell’Instituto Moreira Salles, che racconta i sessant’anni di carriera del fotografo giapponese, trascorsi a documentare e a esplorare la società giapponese del dopoguerra, modificando in modo decisivo la percezione della fotografia, attraverso immagini potenti ottenute con una sofisticata tecnica. Elaborando un’estetica basata sullo sgranato, sull’indistinto e sullo sfocato. Con un approccio artistico all’avanguardia, Daido Moriyama ha saputo raccontare il divario che si era creato nel suo paese a seguito dell’occupazione militare del Giappone da parte degli Stati Uniti, tra l’antica tradizione del sol levante e un’occidentalizzazione accelerata. Leggenda vivente della fotografia e pioniere della street photography, Moriyama, arriva a Fotografia Europea – unica tappa in Italia – con una retrospettiva, in cui oltre agli scatti si possono ammirare rari libri fotografici, riviste e installazioni di grandi dimensioni, che consentono ai visitatori di entrare totalmente nel suo mondo creativo. Nato a Ikeda, Osaka, nel 1938, Daido Moriyama è famoso per le sue immagini in bianco e nero, ma nel suo lavoro ha utilizzato anche il colore e il formato digitale, come altri strumenti della contemporaneità. Attento e critico verso la società consumistica, la sua carriera è stata attraversata dal trovare una risposta a quale sia l’essenza della fotografia. Approdando alla consapevolezza che la fotografia è un’arte per sua natura accessibile e riproducibile. Un linguaggio democratico.

La retrospettiva che propone Fotografia Europea – quella di maggiori dimensioni mai ospitata in Italia – ripercorre il suo percorso professionale e artistico, che ha contribuito a ripensare il modo di fare fotogiornalismo. "Non so se le singole fotografie contengano idee, mondi, storia, umanità, bellezza, bruttezza o niente del tutto. – Pensa Daido Moriyama –. In realtà non mi interessa. Mi limito a estrarre e registrare le cose che mi circondano, senza alcuna pretesa".

Stella Bonfrisco