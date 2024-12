Full immersion con Robbie Williams

Una grande serata evento al cinema Rosebud - stasera alle 20.45 - dedicata al cantautore Robbie Williams, l’artista solista di maggior successo di tutti i tempi nel Regno Unito.

A raccontarne la storia, quella di un uomo che ha avuto il coraggio di realizzare i propri sogni, è il regista visionario Michael Gracey nel film "Better Man".

In occasione della proiezione del film il cinema Rosebud trasmette anche, in diretta dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, un’esclusiva intervista di Alessandro Cattelan al cantante. "Better Man" è la storia vera dell’ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi.

Con la straordinaria regia di Michael Gracey, il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di Williams, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile. Ripercorre le tappe del successo di Robbie Williams, dall’infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche, fino agli ineguagliabili successi da solista fuori da ogni record, affrontando al contempo le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé.

In questo film musicale il protagonista non è rappresentato in forma umana: ha le sembianze di uno scimpanzé, una sorta di avatar realizzato con tecnologia Cgi. "So cosa state pensando. Cosa c’entra la scimmia? Io sono Robbie Williams. Sono una delle più grandi pop star del mondo. Ma mi sono sempre visto un po’ meno evoluto": sentiamo affermare dall’artista nel trailer.

Il film non si limita a celebrare i trionfi: esplora anche le debolezze, i momenti difficili e le complessità dell’artista.

Lo scimpanzé scelto per rappresentare Williams simboleggia il suo lato più fragile e contraddittorio.

Nel cast anche Damon Harriman, nel ruolo di Nigel Martin-Smith: spigoloso manager dei Take That, in conflitto con Robbie. Inoltre Raechelle Banno nei panni di Nicole Appleton, compagna di Williams fino al 1999. Tutte le informazioni della serata sul sito: www.comune.re.it/rosebud

Stella Bonfrisco