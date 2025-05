Full immersion nel mondo dei film dell’universo di Guareschi

Una nuova mostra al museo "Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema", apre oggi alle 12 nell’anniversario della nascita di Giovannino Guareschi, visitabile fino al 30 settembre con ingresso libero. Si tratta di "Guareschi, Pasolini e… Cinema, letteratura e iconografia in un viaggio nella memoria della cinematografia italiana" a cura di Paolo Maritozzi (foto), presidente del Museo Cinema a Pennello di Montecosaro. A differenza della mostra precedente, che aveva portato a Brescello i celebri bozzetti originali dipinti a mano del Museo di Montecosaro, questa nuova esposizione propone un’immersione nel mondo della promozione cinematografica d’epoca, attraverso un ricco e raro repertorio di materiali: manifesti, locandine, fotobuste, brochure, cliché, riviste, foto di scena, dischi, cartoline, calendari, figurine e altri oggetti di memorabilia. Un universo visivo colorato, fantasioso e spesso dimenticato che racconta il passaggio dalla pagina scritta allo schermo. La mostra si concentra in particolare sull’universo narrativo di Giovannino Guareschi, un autore amato e tradotto in tutto il mondo.

a.le.