Fuma marijuana, l’aroma lo tradisce

Nascondeva la droga nella tasca della giacca e nel mobile del salone: un uomo di 44 anni, residente nel comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 44enne è finito nei guai domenica. Verso le 21 una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio perlustrativo, ha fermato in via 11 Settembre 2001 un’auto, guidata dal 44enne. I militari dell’Arma hanno subito avvertito un forte odore acre dall’abitacolo del mezzo, riconducibile proprio all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

L’automobilista, dopo la richiesta per la detenzione di eventuali sostanze illecite, ha poi consegnato un involucro cilindrico in plastica contenente marijuana per un peso complessivo di circa tre grammi. La droga era nascosta all’interno della tasca sinistra della giacca. I carabinieri hanno poi approfondito i controlli nell’abitazione del 44enne. In un mobile in legno situato nel salone, hanno in seguito rinvenuto un contenitore cilindrico in vetro con 22 grammi di marijuana. L’uomo è stato dunque accompagnato in caserma. E’ stato denunciato alla Procura reggiana. I militari hanno sequestrato la droga la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.

m. b.