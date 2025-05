Fumetti, K-Pop, diritti e intelligenza artificiale

Di seguito, alcuni degli incontri più attesi del festival di Internazionale Kids.

· Venerdì 9 maggio, alle 16.45 in Tenda, ‘Benvenute e benvenuti’, apertura del festival con i saluti istituzionali e la redazione di Internazionale Kids; a seguire, fumetto ‘Carlotta superflash’, con Sualzo e Silvia Vecchini; 18.30, Teatro Cavallerizza, musica con ‘Idol. Breve storia del K-Pop, in un racconto illustrato e musicale lungo cinque generazioni’, con Ivan Canu; 19, Portico dei marmi, il Museo delle meraviglie, con Marta Russo.

· Sabato 10 maggio, alle 10 alla Cavallerizza, ‘Giocare con le intelligenze artificiali’, con Alberto Puliafito; 10.30, Portico dei marmi, ‘Diritti. Siamo tutti più poveri’: in Italia milioni di persone non hanno abbastanza per vivere, mentre pochi miliardari possiedono enormi ricchezze. La povertà non è una colpa, ma una questione di diritti e scelte politiche. Con Alice Facchini; alle 11, Mapei Stadium, ‘Mare. Storie tra le onde’, con Ambrogio Beccaria; 11.30, Cavallerizza, ‘Le parole per parlare’: quello che diciamo può unire o ferire. Ci sono parole belle e parole brutte, ci sono addirittura parole d’odio: per questo è importante usarle con consapevolezza. Con Vanessa Roghi; 12, Portico dei marmi, ‘Cina. TikTok a Pechino Douyin, WeChat, Weibo’: un viaggio tra i social cinesi, dalle app tuttofare a quelle per appassionati di anime e cultura geek. Con Niccolò Palla; 14, Cavallerizza, ‘Siria.Verso casa’: otto milioni di siriani sono fuggiti dalla guerra e dalla dittatura. Ora che il regime è caduto, sognano di tornare nel loro paese. Con Catherine Cornet; 17, Cavallerizza, ‘Save the comics’: il fumetto è un linguaggio potente, capace di raccontare anche temi complessi come la cittadinanza attiva e l’inclusione. Con Sio, Fraffrog, Giusy D’Alconzo e i ragazzi del Punto Luce delle Arti di Ostia.

· Domenica 11 maggio, alle 10 alla Cavallerizza, ‘Sulle tracce dei ghiacciai’. Dalle Ande all’Himalaya, fino alle Alpi; 11.30, Cavallerizza, ‘Piccole rivoluzioni crescono’ Storie di resistenza di donne e ragazze che vogliono cambiare il Medio Oriente e parlano a tutto il mondo.

l. m. f.