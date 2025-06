Fumo da un alloggio, scatta la mobilitazione: nessun ferito

E’ scattato l’allarme, nel primissimo pomeriggio di ieri, in una abitazione di via Cesare Battisti, in centro a Correggio. Si temeva infatti che ci fosse in atto un incendio all’interno di un alloggio. Quando è stato visto del fumo uscire da una finestra sono stati mobilitati immediatamente i vigili del fuoco, giunti sul posto dal comando di Reggio e anche dal distaccamento della vicina Carpi. Per fortuna, una volta arrivati sul luogo indicato, si è scoperto che l’incendio era limitato alla zona della cucina, pare provocato da un pentolino lasciato inavvertitamente acceso su una fiamma. Non ottenendo nessuna risposta dall’interno dell’abitazione, si è temuto il peggio anche per la sicurezza delle persone. Per questo sono stati mobilitati pure i soccorso sanitario, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa locale. Si è poi scoperto che all’interno dell’alloggio non c’era nessuno.

Dunque, non si registrano conseguenze alle persone. Il tempestivo allarme ha inoltre limitato i danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della caserma correggese per gli accertamenti, svolti insieme alle squadre dei vigili del fuoco.