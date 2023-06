Fumo da un cavo dell’Adsl Scatta l’allarme, liceo evacuato

Vigili del fuoco mobilitati nel primo pomeriggio di ieri per un principio di incendio al liceo Corso, in via Roma, in centro a Correggio.

Come da prassi, è scattata una mobilitazione generale, poi risolta grazie pure al tempestivo intervento di personale interno, che ha isolato il problema ed evitato che la situazione potesse peggiorare.

L’allarme è nato da problema a una linea Adsl, con un surriscaldamento accidentale che dato origine a un fumo denso che, a sua volta, ha fatto scattare l’allarme antincendio.

Un piccolo gruppo di studenti, che era ancora a scuola in quel momento, è uscito dall’edificio, come prevede il regolamento in caso di allarme.

Nella scuola, infatti, erano rimasti solo i ragazzi di una classe, mentre la maggior parte degli studenti aveva già concluso l’attività didattica della giornata. E’ uscito dall’edificio pure il personale della scuola, in attesa di una verifica tecnica su quanto accaduto.

In breve tempo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Reggio e del distaccamento di Carpi, oltre ai carabinieri per gli accertamenti. Per motivi precauzionali è giunta sul posto anche un’ambulanza della Croce rossa locale, visto che qualcuno poteva aver inalato accidentalmente del fumo. Per fortuna non risultano conseguenze particolari alle persone. La situazione, anche per il rapido intervento dei manutentori interni alla scuola, è stata messa in sicurezza in breve tempo. I vigili del fuoco hanno completato gli accertamenti.

Antonio Lecci