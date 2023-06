Fumo dal parcheggio, allarme Qualcuno ha bruciato della carta

Il fumo che arrivava dal parcheggio sotterraneo ha fatto scattare l’allarme, ieri verso le 10,30 sulla circonvallazione di Guastalla. Sono arrivati i vigili del fuoco con i carabinieri. Si trattava di un principio di incendio in un’area sotterranea da tempo dismessa e chiusa al pubblico. Ma, a quanto pare, è utilizzate da senzatetto o da persone che usano quello spazio nascosto per consumare droga. Un "riparo di fortuna" in cui ieri mattina qualcuno ha deciso di appiccare le fiamme a un mucchio di carta, forse per scaldare qualcosa. Ma il fumo notato dall’esterno ha fatto scattare l’allarme al 115. I vigili del fuoco hanno messo l’area in sicurezza, mentre sul posto arrivavano anche i carabinieri per effettuare accertamenti. Nella zona del parcheggio sotterraneo non c’era più nessuno. Da tempo, dopo che il vicino ex macello è inagibile e pericolante, sbandati e senzatetto trovano riparo alternativo proprio in quel parcheggio in disuso. Come dimostrano pure resti di cibo e altre tracce lasciate dagli occupanti clandestini di quello spazio, a ridosso del centro storico guastallese.