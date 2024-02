Fumo dalla stufa, i tre intossicati tornano a casa

Tornati a casa i tre intossicati da monossido di carbonio a seguito del malfunzionamento della canna fumaria: ora stanno bene. Come riportato ieri sul Carlino, il grave episodio è accaduto l’altra notte a Casalobbio di Ramiseto (Ventasso), quando una famiglia, genitori ottantenni e un figlio, hanno accusato un malore a seguito di esalazione di monossido di carbonio proveniente da una stufa a legna per il malfunzionamento della canna fumaria. Ad accorgersi di quello che stava accadendo in piena notte è stato il figlio che, preso dal mal di testa, si è alzato e ha subito avvertito il pericolo dell’intossicazione, ha aperto tutte le finestre e allertato la centrale del 118 soccorso, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, i carabinieri di Ramiseto e le ambulanze della Croce Verde Alto Appennino e di Castelnovo Monti. Gli intossicati sono stati portati all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, poi padre e figlio sono stati trasferiti alla camera iperbarica di Fidenza. Ieri, per fortuna, tutti a casa.

s. b.