Fumo dalle cucine, la scuola elementare viene evacuata

GATTATICO

Classi evacuate e pompieri in azione, nella tarda mattina di ieri alla scuola elementare Sabin di via Tragni, a Praticello. Un principio di incendio si è originato nella lavastoviglie della cucina della mensa, provocando un denso fumo e il timore che le fiamme potessero estendersi ad altri elettrodomestici quali i forni. È stato perciò attivato prontamente il piano di emergenza: è stato fatto suonare l’allarme e si è proceduto all’evacuazione ordinata dell’edificio, con gli scolaretti che hanno seguito alla perfezione le norme apprese. Rapido l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza la cucina. Sia il sindaco Luca Ronzoni che il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’accaduto.

f.c.