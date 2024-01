Fumo nall’area usata come deposito di rifiuti. Indagini in corso

I vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti l’altra mattina in un’area utilizzata come deposito di materiale inerte di scarto, a ridosso della Cispadana, in via don Minzoni alle porte di Gualtieri. Qualcuno, dalla Cispadana, ha notato del fumo alzarsi da quella zona e ha dato l’allarme al 115. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, che stavano interessando degli scarti vari, tra cui pallet in legno, carta e plastica. È stato richiesto pure l’intervento dei carabinieri, visto che nell’area non c’era nessuno. È stato necessario verificare come il rogo possa essersi sviluppato, oltretutto con temperature gelide che non favoriscono certo il fenomeno dell’autocombustione. Da verificare pure la regolarità dei depositi di scarti presenti in quell’area. Per questo i vigili del fuoco hanno richiesto il sopralluogo delle forze dell’ordine, per chiarire ogni dubbio.