Fumo nell’abitazione Donna soccorsa e portata in ospedale

Momenti di grande concitazione l’altra notte in via Danta Alighieri, a Barco.

Per cause che non sono state rese note si è sviluppato un principio d’incendio in un’abitazione.

A fare temere, in particolare, il propagarsi del fumo nell’appartamento, abitato da una signora.

Sul posto sono arrivati in breve due unità dei vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce arancione, l’autoinfermieristica e i carabinieri della stazione di Sant’Ilario. La donna è stata portata al Santa Maria per accertamenti.

n.re.