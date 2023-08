Funerale a Carpineti senza contatti dai familiari: il Comune si occupa

E’ deceduto improvvisamente il giorno di Ferragosto il 75enne Ruggiero Micillo, originario di Napoli, ma residente a Carpineti dove si occupava, come badante, di una signora anziana del luogo. Un uomo descritto come una persona tranquilla, arrivato da Napoli dove pare abbia due figli che non sono però risultati raggiungibili e che in montagna non ha alcun parente. Infatti ad annunciare la scomparsa è il Comune di Carpineti con la sua compagna Domenica e gli amici.

I funerali si svolgeranno domani partendo alle 9 dalle Camere Ardenti del Cimitero Nuovo di Coviolo a Reggio per giungere direttamente al Cimitero di San Prospero di Carpineti, dove alle 10 sarà impartita la benedizione per poi proseguire la tumulazione, sempre nel cimitero locale, a cura dell’Amministrazione comunale. Il ritardo in cui si svolgono i funerali, a cura del Comune di Carpineti, è dovuto all’inutile attesa di familiari o parenti del defunto.

s.b.