Funerale bloccato in extremis: scatta l’indagine

Funerali rinviati per Fausto Iotti, vinto a 69 anni da complicazioni legate a un grave problema all’aorta, che si era manifestato mercoledì scorso con un malore nella sua abitazione a San Martino di Guastalla.

Iotti, portato in ospedale a Guastalla, di fronte alla necessità di un intervento chirurgico specialistico, era stato trasferito in elicottero al Maggiore di Parma, e sottoposto a lunga operazione. Ma alcune ore dopo, giovedì mattina, si è verificato il decesso. E’ stato disposto, come da prassi in questi casi, un esame diagnostico. Ma quando tutto sembrava pronto per il funerale, fissato per ieri mattina nella chiesa di San Martino, è arrivato lo stop dalla Procura della Repubblica, interessata dalla vicenda in quanto è stato ritenuto di dover fare piena luce su alcuni particolari tecnici legati all’intervento eseguito in sala operatoria.

La richiesta di una ulteriore verifica medico legale non è arrivata dai familiari di Iotti, ma dall’ospedale. Dunque, il funerale – affidato all’agenzia Veronesi e Pederzoli – e è stato rinviato ai prossimi giorni. Fausto Iotti era stato a lungo impiegato-dirigente in aziende reggiane e mantovane, tra cui alla Cantina Sociale di Gualtieri. Da qualche tempo era in pensione. Era impegnato nel volontariato, soprattutto in parrocchia. A lui si deve la ristrutturazione della chiesetta oratorio di San Marco, a San Martino di Guastalla. Lascia la moglie Graziella, i figli Paola e Stefano, sorelle e altri parenti.

Antonio Lecci