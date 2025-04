Funerale di Carla Rinaldi: quattro sindaci come picchetto d’onore e maxischermi / Video

Reggio Emilia, 18 aprile 2025 – Un incessante fiume di persone, soprattutto donne, stamattina ha voluto tributare l’estremo saluto a Carla Rinaldi, la signora degli asili e presidente onoraria della Fondazione Reggio Children (video), tessitrice di relazioni che sviluppato e ha portato nel mondo il messaggio pedagogico di Loris Malaguzzi. Il feretro coperto dalla bandiera italiana è stato collocato al centro della Sala del Tricolore, nel palazzo municipale, con un ventaglio di grandi mazzi di fiori. Accanto il grande orso di peluche Hugo (ricordo del compagno Carl), che per anni le ha fatto compagnia seduto accanto alla scrivania.

All’intenso omaggio dei cittadini - che nell'affettuosa qualità umana di Carlina ha sempre visto la personificazione di un sistema educativo che mette al centro l’ascolto dei bambini -, ha fatto da specchio l’omaggio degli educatori e dei pedagogisti cresciuti con il suo insegnamento, di esponenti delle istituzioni, del mondo della scuola e dell’Università, della cooperazione come Elena Bertolini, presidente della coop sociale Solidarietà90. Tutti orgogliosamente consapevoli che il Reggio Approach è nato dalla cultura solidaristica reggiana e ne ha plasmato profondamente l’identità.

La bandiera dell'Italia, le rose rosse e i gigli bianchi: centinaia di persone hanno detto addio a Carla Rinaldi, anima degli asili più belli del mondo

Quattro sindaci reggiani - Giulio Fantuzzi, Graziano Delrio, Luca Vecchi e l’attuale primo cittadino Marco Massari - ai lati della bara hanno composto un picchetto d’onore prima dei discorsi di commiato. Seduti in sala la prefetta Maria Rita Cocciufa, i parlamentari reggiani (tra cui la ex senatrice Vanna Iori, pedagogista) e il presidente della Provincia Zanni, i politici, gli amministratori attuali e quelli che accanto a Carla nei decenni hanno visto nascere il Reggio Approach e crescere la sua emanazione Reggio Children. C’erano tra gli altri Sonia Masini, e Nando Rinaldi, direttore dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia comunali, le ex assessore all’istruzione Gina Pedroni e Raffaella Curioni, il presidente del Parco nazionale dell’Appennino Fausto Giovanelli.

I discorsi sono stati intervallati da lunghi applausi, mentre maxi schermi montati davanti al municipio hanno consentito di seguire la cerimonia ai tanti che non hanno trovato posto nella Sala.

“Chi parlava con lei si sentiva sempre accolto e rispettato nella sua unicità e differenza, senza gerarchie umane e professionali. La trama di questa tessitura ha anche creato legami che hanno saputo oltrepassare i confini della pedagogia, per entrare nella vita e nella sensibilità delle persone. Anche di quelle più giovani, con dolcezza, passione e ottimismo nel futuro”, affermano Daniela Lanzi e Annalisa Rabotti a nome del personale dell’Istituzione nidi e scuole.

Il feretro, prima di essere portato al Cimitero Monumentale per la cerimonia privata di inumazione, è stato posto sotto il portico davanti al municipio tra la folla che l’ha salutato con un interminabile applauso.