Funerale di Loris Forghieri, concesso nulla osta dopo incidente in viale Bandini

E’ stato concesso il nulla osta per i funerali di Loris Forghieri, 48 anni, vittima sabato dell’incidente in viale Bandini a Reggiolo, dove il ciclista è stato urtato da un’auto, il cui conducente non si è poi fermato. Al termine di indagini coordinate dalla polizia stradale di Guastalla, in collaborazione con carabinieri e polizia locale, si è arrivati a risolvere il caso. Una persona è indagata per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Sono in corso anche perizie sulla bici della vittima e sull’auto per chiarire i fatti nei dettagli. I funerali di Forghieri, affidati all’agenzia Bonini, si svolgono sabato alle 9,30 in forma civile al cimitero di Campagnola. Da oggi pomeriggio la camera ardente è allestita all’obitorio dell’ospedale di Correggio. Loris, che lavorava alla Seat di Campagnola, lascia i genitori Gianni e Luisa. Eventuali offerte all’Avis di Campagnola, di cui la madre di Loris è presidente.