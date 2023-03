Funerale il 29 aprile per Appia

Oggi è prevista l’autopsia sul corpo di Thomas Appia, l’operaio di 42 anni, di origine ghanese, deceduto dopo una sbandata in ciclomotore vicino casa, a Cadelbosco Sotto. I funerali, affidati all’agenzia Oliverio, si svolgeranno però tra alcune settimane, il 29 aprile, a Coviolo, per consentire al figlio maggiore di ottenere le necessarie autorizzazioni e arrivare dal Ghana. Tra oggi e domenica la salma sarà esposta alla camera mortuaria del Santa Maria Nuova di Reggio, per poi sigillare la bara e attendere la data del rito funebre. Il feretro sarà poi deposto in un cimitero di Reggio. Thomas lascia la moglie, quattro figli e altri parenti. L’esame medico legale è stato richiesto dall’Azienda Usl, non escludendo un malore improvviso alla base della sbandata in ciclomotore e del successivo decesso dell’uomo.