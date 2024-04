Funerale di Roberto Bertazzoni: folla e Duomo gremito per l’ultimo saluto

Guastalla (Reggio Emilia), 2 aprile 2024 - Duomo di Guastalla gremito in ogni suo spazio per l’addio a Roberto Bertazzoni, l’imprenditore reggiano, presidente della Smeg, scomparso all’età di 81 anni, vinto da complicazioni cliniche. In chiesa c’erano rappresentanti delle maggiori famiglie di industriali d’Italia e non solo: Maramotti, Barilla, i cugini Bertazzoni, Storchi e tanti altri, riuniti attorno ai familiari del Dottor Roberto, in particolare la moglie Maria Rita Gandolfi e il figlio Vittorio, quest’ultimo da tempo alla guida dell’azienda di famiglia, diventato un colosso mondiale nel settore degli elettrodomestici e non solo.

In molti avrebbero voluto dire qualcosa su Roberto Bertazzoni. Ma nel rispetto della sua riservatezza, non ci sono stati elogi funebri. Solo il celebrante, monsignor Francesco Marmiroli, ha speso parole di ringraziamento e riconoscenza per quanto fatto da un imprenditore generoso, brillante, innovativo. Presente accanto alla bara il gonfalone del comune veronese di Sorgè, che ospita uno degli stabilimenti Smeg.

L’omelia è stata affidata a padre Franco Mosconi, dell’eremo di Bardolino, amico da quarant’anni di Roberto Bertazzoni. Lo ha ricordato come “imprenditore straordinario, di grande umanità, di enorme intelligenza”. “Vivere è amare”, ha detto il sacerdote. “E Roberto ha messo in pratica questo concetto”, ha aggiunto. Al termine della messa tanti hanno voluto porgere le condoglianze ai familiari in lutto, sul sagrato di piazza Mazzini, prima del trasferimento del feretro del patron della Smeg al centro di cremazione. Niente chiusura per lutto in azienda: come da volontà di Bertazzoni, si è continuato a lavorare. Pur se con un ricordo speciale per lo storico presidente.