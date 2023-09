Funerali di Cristian Buratti a San Polo: ricordo del sindaco Palù

Si terranno nel suo paese di adozione, S. Polo, i funerali di Cristian Buratti (foto), oste della Trattoria della Torre, deceduto a 45 anni in un incidente stradale. La data non è ancora stata fissata (la salma era sotto Procura), dovrebbe essere la prossima settimana. Toccante il ricordo del sindaco Palù: "La prima impressione fu di incondizionata e reciproca simpatia. Più del tuo sorriso perenne, mi si presentano alla memoria le tue parole, i tuoi sfottò bonari, il tuo metterti scherzosamente sull’attenti quando passavo…. Lasci una famiglia bella, tre ragazzi che amavi, sempre nel tuo modo buono scanzonato e non ortodosso, lasci un vuoto in paese e nelle persone che come me hanno avuto la fortuna di incontrarti".

f.c.